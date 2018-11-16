Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre S.Y yönetimindeki 46 DH 3003 plakalı otomobil F.T. yönetimindeki 27 SU 703 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.T. yaralanırken, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.