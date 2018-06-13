Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşlar K. idaresindeki 18 AB 553 plakalı otomobil ile H.B'nin kullandığı 55 AAK 611 plakalı motosiklet Adnan Menderes Parkı Çamlık Sokak'ta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürüsü olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN