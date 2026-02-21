Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şerife S'nin kullandığı 07 BKY 834 plakalı otomobil, Gizem Ü'nün kullandığı 07 BMH 389 plakalı motosikletle çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA