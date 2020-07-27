Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 polis yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 polis yaralı Karaman'da otomobil ile motosikletli trafik polisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, polis memuru yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 polis yaralı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile motosikletli trafik polisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.F. yönetimindeki 34 AHK 865 plakalı Renault otomobil ile İ.Y. idaresindeki 70 A 5454 plakalı motorize trafik polisi kavşakta çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru İ.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü F.F. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA