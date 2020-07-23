Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kavşakta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kavşakta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Plevne Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde giden Mehmet Buğra Y. yönetimindeki 16 UG 282 motosiklet ile 93. Cadde'den kavşağa giren Satılmış.Ü. yönetimindeki 37 KH 416 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, savrulup takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde kalbi duran motosiklet sürücüsü Mehmet Buğra Y.'yi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Mehmet Buğra Y. ile beraberindeki Süleyman Emre Y. ve otomobil sürücüsü Satılmış Ü., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Mehmet Buğra Y., yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Süleyman Emre Y. ve Satılmış.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA