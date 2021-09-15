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Son Dakika | Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Nail D. (64) idaresindeki 20 ADL 66 plakalı otomobil, Çataltepe Kavşağı'nda, Ali Rıza Türkyılmaz'ın (64) kullandığı 45 KA 6314 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Türkyılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Son Dakika | Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son Dakika | Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son Dakika | Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son Dakika | Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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