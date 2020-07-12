Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 19.30 sıralarında Değirmenözü Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu yönünde olan Fevzi Ünlü idaresindeki 42 GF 871 plakalı motosiklet ile ters yoldan geldiği iddia edilen Celal Ş. idaresindeki 42 ABY 465 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosikletten 5-6 metre ileriye sürüklenen motosiklet sürücüsü, ağaca çarptıktan sonra ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Fevzi Ünlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden sürücünün yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA