Son Dakika | Otomobile çarpan motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Otomobile çarpan motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu.

Otomobile çarpan motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR - İzmir'de bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 15.30 sıralarında İzmir Kiraz'da devlet hastanesi yakınlarında K.T. idaresindeki otomobil ile Fırat Gümüşçay idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Fırat Gümüşçay'ı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gümüşçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. ise ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaymak, buradan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaymak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü K.T. kazanın ardından gözaltına alındı. Kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı