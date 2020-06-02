Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü Nedim Gündoğdu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü Nedim Gündoğdu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde sanayi yol ayrımında meydana geldi. Müslüm Işık yönetimindeki 22 AAU 831 plakalı otomobil ile Nedim Gündoğdu'nun kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve kaskları olmayan motosiklet sürücüsü Nedim Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki A.K. ise yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.K. hastaneye kaldırılırken, Gündoğdu'nun cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.Polis, otomobil sürücüsü Müslüm Işık'ı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA