Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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Ahmet Güneş, İnegöl, Güncel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü Halil Türk'ün hayatını kaybettiği kazada, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Ahmet Güneş (34), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

08.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:14
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü Halil Türk'ün hayatını kaybettiği kazada, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Ahmet Güneş (34), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güneş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),


Kaynak: DHA

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Manşet

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