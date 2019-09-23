Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

23.09.2019 01:52

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İrfan Okumuş (43) idaresindeki 34 FN 9938 plakalı otomobil, Yunak-Ankara kara yolu Birimler Dörtyol mevkisinde plakasız bir motosiklete arkadan çarptı.



Kazada, motosikletin üzerinde isimleri henüz belli olmayan iki Afganistan uyruklu kişiden sürücü olanı hayatını kaybederken diğeri ise yaralandı.



Ambulansla önce Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Afgan, ilk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.



Otomobil sürücüsü Okumuş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA