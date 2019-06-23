Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

M.Z'nin (26) kullandığı 46 BL 7015 plakalı otomobil ile A.A (28) yönetimindeki 27 AAC 872 plakalı motosiklet, merkez Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi girişinde çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan A.A, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA