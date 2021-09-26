Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca duble yolu Müezzinler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Adapazarı yönüne seyir eden M.U. idaresindeki 41 N 7834 plakalı Ford marka otomobil ile aynı istikamete giden N.K. (22) kontrolündeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü N.K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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