Otomobil ile motosiklet çaldılar
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Batman, Yerel

Otomobil ile motosiklet çaldılar

Otomobil ile motosiklet çaldılar Batman Kültür Mahallesinde bir lokantaya ait motosiklet lüks otomobille gelen hırsızlar tarafından gündüz vakti lokanta önünden çalındı.

18.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:37
Otomobil ile motosiklet çaldılar

Otomobil ile motosiklet çaldılar

BATMAN - Batman Kültür Mahallesinde bir lokantaya ait motosiklet lüks otomobille gelen hırsızlar tarafından gündüz vakti lokanta önünden çalındı.

Batman Kültür Mahallesinde bir lokantaya ait motosiklet lüks otomobile gelen hırsızlar motosikleti çalarken güvenlik kameralarına takıldı. İşletme sahibi Murat Ağalday "Sabah erken saatlerinde iş yerimize geldik. İşlerimizin hazırlıklarını yapıyorduk. Siparişlerimizi hazırladık elamanı siparişe gönderecektim motosiklet kapının önünde yoktu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledik tespit ettik. Lüks bir araçtan iniyorlar motosikleti alıp sürükleyerek getiriyorlar. Bu çalınan 3'ü motosikletimiz şahısların yakalanmasını istiyoruz. Hırsızlardan şikayetçiyim" dedi.

Otomobil ile motosiklet çaldılar

Kaynak: İHA

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