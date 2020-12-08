Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

08.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:46

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde minibüs ilçe otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde minibüs ilçe otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulhakim K. idaresindeki 34 BVT 478 plakalı Citroen marka otomobil ile Şahin A. yönetimindeki 34 CJK 501 Mercedes marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü minibüste, 3'ü de otomobilde olmak üzere ismi öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Murat Kanber/İHA)

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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