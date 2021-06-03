Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Suruç ilçe mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 06 GPH 82 plakalı Hyundai marka minibüs ile 06 VKY 24 plakalı Broadway marka otomobil çarpıştı. Kazada yararlanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fatma Şahin Meral Akşener Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 20:45:06. #1.13#

title