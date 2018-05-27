Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nurdağı-Gaziantep karayolu Hisar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada B.D. idaresindeki 27 TM 123 plakalı otomobil ile E.F yönetimindeki 41 YF 331 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralanırken, sürücüler olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP