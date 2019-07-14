Otomobil ile minibüs çarpıştı

Adıyaman 3. Çevre yolu üzerinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 3. Çevre Yolu Tevhid Cami yakınlarında meydana geldi. Kamber Solmaz idaresindeki 44 LP 340 plakalı minibüs kavşaktan dönerken aynı istikamette ilerleyen Necip Özbek yönetimindeki 02 KN 802 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs park halindeki başka bir araca çarparken, otomobil ise refüje çıkarak ağaca çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan sürücü Necip Özbek sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA