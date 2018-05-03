Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
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Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı Gaziantep karayolu 3. kilometresinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı Gaziantep karayolu 3. kilometresinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Nurettin Göral idaresindeki 46 LU 674 plakalı minibüs ile aynı istikamete giden Suat Yarımay idaresindeki 34 ADE 728 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ahmet Kör yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

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