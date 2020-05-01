Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİAydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobiliyle şerit ihlali yapıp, bir minibüsle çarpışarak yaşamını yitiren 38 yaşındaki Sergül Kaya için bugün ikindi vakti beklenmeden Yazırlı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobiliyle şerit ihlali yapıp, bir minibüsle çarpışarak yaşamını yitiren 38 yaşındaki Sergül Kaya için bugün ikindi vakti beklenmeden Yazırlı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İzmir'deki bir züccaciye, mefruşat ve elektronik eşya satışı yapan mağazalar zincirinde çalıştığı ve iki yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen iki çocuk annesi genç kadın için düzenlenen cenaze törenine koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında az sayıda yakını katıldı. Kılınan namazın ardından Kaya'nın cenazesi Yazırlı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.Kardeşini toprağa vermenin acısını yaşayan İbrahim Kaya, "Sergül, İzmir'de çalışıyordu. Biri 10 diğeri 17 yaşındaki iki çocuğu da burada Yazırlı Mahallesi'nde kalıyorlardı. Koranavirüs salgını nedeniyle hafta sonu alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanıp, buraya bizlerin, ailesinin yanına geliyordu. Kaza yaptığı otomobili de bir ay önce kendisine almıştık. İnanın ki çok üzüldük. Acımız büyük" dedi.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: DHA