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Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş hayatını kaybettiBARTIN Erzurum'da görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Akıncı yıllık izin için geldiği Bartın'da trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

BARTIN (İHA) - Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş hayatını kaybetti

BARTIN Erzurum'da görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Akıncı yıllık izin için geldiği Bartın'da trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Bartın Karabük karayolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde tünel içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uzman Çavuş Mehmet Akıncı'nın idaresindeki 67 TH 059 plakalı Volkswagen marka otomobil Karabük'ten Bartın yönüne seyir halinde iken tünel girişinde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada Akıncı'nın kullandığı otomobil karşı şeritten gelen Mert Y. yönetimindeki 37 RE 554 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sırasında Karabük yönüne seyir halinde olan Rıdvan C. Yönetimindeki 06 BK 0451 plakalı FİAT marka hafif ticari araçta duramayarak kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kullandığı otomobilde sıkışan Uzman Çavuş Mehmet Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akıncı'nın araçta sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mert Y. ise 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Akıncı'nın Erzurum'da görev yaptığı ve memleketi Bartın'a yıllık izin için geldiği öğrenildi.

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş hayatını kaybetti
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Haber: Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Haberler
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