Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Pozantı-Ulukışla kara yolunun Şekerpınarı mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA