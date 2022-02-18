Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Ödemiş yolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Ş.A.O. (51) yönetimindeki 10 TH 705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.G. (35) yönetimindeki 45 AGL 037 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.A. (68), Ş.O. (72) ve F.A. (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kamyonet, Otomobil, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title