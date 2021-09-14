OTOMOBİL İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK, 9 YARALI - Haberler
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OTOMOBİL İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK, 9 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

AKSARAY'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi ile 3 hayvan yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeşilova yolunda meydana geldi. Ali Doğanay (43) yönetimindeki 68 AB 004 plakalı otomobil, sürücüsü traktörü sollamak isterken karşı yönden gelen büyükbaş hayvan yüklü Zahit Doğanay'ın (53) kullandığı 68 HT F717 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Doğanay, yanındaki Mustafa Doğanay (21), Muhammet Mustafa Doğanay (8), Sümeyye Doğanay (7), Rabia Doğanay (6), Nurten Doğanay (46), Döndü Doğanay (41), Ebru Doğanay (25) ve kamyonette bulanan İbrahim Çakmak (26) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Zahit Doğanay ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasada yüklü bulunan 5 büyükbaş hayvandan 3'ü yaralandı. Yaralı hayvanlar başka bir kamyonete alınarak veterinere götürüldü. Kamyonet sürücüsü Zahit Doğanay, "Hayvan pazarından köye dönüyordum. Otomobil sürücüsü, önündeki traktörü sollayarak, benim şeridime geçti kafa kafaya çarpıştık? dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK, 9 YARALI

OTOMOBİL İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK, 9 YARALI

OTOMOBİL İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK, 9 YARALI

OTOMOBİL İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK, 9 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: OTOMOBİL İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3'Ü ÇOCUK, 9 YARALI - Haberler
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