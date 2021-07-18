Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı-Hatay karayolunun 3. kilometresi Gökçedere kavşağında meydana geldi. Ömer Ö. idaresindeki Wolksvagen marka 06 BHY 141 plakalı otomobil ile Bmc marka Muhammet S. idaresindeki 31 MA 4792 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan aynı aileden Esma Ö., Hatice Ö., Selim Ö. ve Elif S.M. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal

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