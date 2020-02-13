Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

13.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:24
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

'ın ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan'dan Göksun istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan K.'nın kullandığı 46 E 9052 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç, Fazlı Ş. idaresindeki 46 HB 080 plakalı otomobile çarptı. Her iki araçta çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kazada, sürücülerden Kaya ile diğer araçta bulunan Cafer Ş., Ünzüle Ş., Durdu Mehmet Ş. ve Beyza Nur Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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