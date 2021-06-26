Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.B. idaresindeki 30 AAD 695 plakalı otomobil ile A.G'nin kullandığı 33 PAZ 97 plakalı kamyonet, Erzurum-Erzincan kara yolu Karaz Kavşağı'nda çarpıştı.

Devrilen kamyonet, sürüklenerek karşı şeritteki kaldırıma çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki kadın polis memuru B.B. ile A.E.B'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, güzergahta başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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