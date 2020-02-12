Otomobil ile kamyonet çarpıştı 4 yaralı

12.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:22

Karabük'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza 5000 evler Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. U. K. (34) idaresindeki 06 ADR 476 plakalı kamyonet ile 68 nolu sokaktan 52 nolu sokak istikametine seyirhalinde iken karşı istikametten gelmekte olan D. K. (35) idaresindeki 34 F 8928 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu, sürücü U.K ile birlikte, E.K. (5), E.Y. (5)



ve G.K. (29) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA