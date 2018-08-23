Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Öztürk idaresindeki 16 NJ 941 plakalı otomobil ile Önder C'nin kullandığı 55 DD 548 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada 16 NJ 941 plakalı otomobil sürücüsü Tuncay Öztürk ve otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem, Osdman Efe Öztürk ile Mircan Işık yaralandı. Yaralılar acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN