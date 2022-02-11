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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Aydın-Selçuk karayolu üzerinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın- Selçuk karayolu üzerinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Aydın-Selçuk karayolu üzeri Havutçulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 AV 4638 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç yol kenarına savrulurken, araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kamyonet, Otomobil, Selçuk, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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