Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kongre Caddesi'nde, Mert Abdullah Demirağ idaresindeki 10 LD 836 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Abdulkadir Çapan'ın kullandığı 75 AZ 978 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Çapan ve yanındaki Batuhan Samet Sural ile otomobilde bulunan Tuba Çelik yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğin aksamaması için kamyonet kısa süre içinde çekici ile olay yerinden kaldırılırken, otomobil ise polis ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.

Kaza sonrası cadde, Ardahan Belediyesine ait itfaiye ekiplerince yıkandı.