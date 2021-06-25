OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
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OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gölbaşı-Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ercan Canpolat idaresindeki 38 PE 614 plakalı otomobil, Ali Yalçın yönetimindeki 02 LE 198 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ve otomobilde bulunan Nevzat Serin yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
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