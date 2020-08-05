Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı KARABÜK'ün Yenice ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza öğleden sonra Yenice ilçesi Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametine gitmekte olan 14 KH 692 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 07 AKP 934 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, UMKE ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Otomobilde bulunan 2 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, araçların yoldan çekilmesiyle yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA