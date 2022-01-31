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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.B. idaresindeki 55 AEG 226 plakalı kamyonet ile İ.Y.'nin kullandığı 55 ABR 768 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 55 ABR 768 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralı, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kamyonet, Otomobil, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haber

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