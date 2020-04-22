Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis memuru yaralandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis memuru yaralandı - Haber
Ümraniye, Polis, 3. Sayfa

Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis memuru yaralandı

Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis memuru yaralandı Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada polis memuru ağır yaralandı.

22.04.2020 03:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 03:26
Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis memuru yaralandı

Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis memuru yaralandı

İSTANBUL - Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada polis memuru ağır yaralandı. Kazaya karışan otomobil hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.45 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesinde meydana geldi. Polis memuru Samet Ö. idaresinde Küçüksu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 HOY 20 plakalı otomobil kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Derviş Yücesan hakimiyetinde Esnaf Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 TK 7184 plakalı kamyonet yeşil ışıkta geçerek kırmızı ışıkta geçmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan biri polis 2 kişi araçta sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 2 kişiyi araçtan çıkararak acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın etkisiyle Küçüksu Caddesinde hafif yoğunlukta trafik oluştu. Kazada yaralanan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören görgü tanığı, Otomobil kırmızı ışık ihlali yaparak geçti. Sarıda olabilirdi. Kamyonete yeşil ışık yanıyordu. O esnada çarpışma oldu. Kamyonet aracı uzağa fırlatarak savurdu. Araçta 2 kişi vardı. Yolculardan birinin durumu ağırdı" diye konuştu.

Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis memuru yaralandı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik Haber
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haber
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Survivor'da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti Haber
Survivor'da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır Haber
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Demet Akalın Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Ergin Ataman Loris Karius Sergen Yalçın Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis memuru yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 05:35:02. #1.14#
title