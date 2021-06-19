Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ü.Ü'nün kullandığı 17 AL 331 plakalı otomobil, Mudurnu kavşağında, İ.K. idaresindeki 14 AAL 715 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin