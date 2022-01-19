Otomobil ile kamyon çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Otomobil ile kamyon çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Otomobil ile kamyon çarpıştı, 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de otomobil ve kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ALPU, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de otomobil ve kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Eskişehir- Alpu yolunda meydana geldi. Alpu'dan Eskişehir'e doğru giden 34 BIJ 258 plakalı otomobil sürücüsü Burak Ö.'nün yağışlı hava ve karlı yol sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen 42 D 1885 plakalı kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu, kamyonun sürücü Nazmi Y. kazayı yaralanmadan atlattı. Otomobil sürücüsü Burak Ö., ve yolcu olarak bulunan Emre T.(26), Özge T.(29) ve Serap K.(23) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralılardan Burak Ö. ve Emre T.'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Özge T. ve Serap K.'yı ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Otomobil ile kamyon çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Otomobil ile kamyon çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Otomobil ile kamyon çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Otomobil, Alpu, 3. Sayfa, Haber

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