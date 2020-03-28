Otomobil ile kamyon çarpıştı 2 yaralı
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Düzce, 3. Sayfa

Otomobil ile kamyon çarpıştı 2 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı 2 yaralı Düzce merkez Otoluoğlu Köyü yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı.

28.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:38
Otomobil ile kamyon çarpıştı 2 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı 2 yaralı

DÜZCE - Düzce merkez Otoluoğlu Köyü yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde merkeze bağlı Otluoğlu Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Otluoğlu Köyü'ne gitmekte olan Orhan S, idaresindeki 81 AAG 47 plakalı otomobil karşı istikametten gelen Yusuf Y idaresindeki 81 FC 504 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan S. araçta sıkışırken oğlu E. S. ise yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken otomobilde sıkışan baba Orhan S. ise Düzce itfaiye Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarının yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüde Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Otomobil ile kamyon çarpıştı 2 yaralı

Kaynak: İHA

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Otomobil ile kamyon çarpıştı 2 yaralı

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