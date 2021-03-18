KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı

18.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:25

Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaldırım ile otomobil arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaldırım ile otomobil arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Körfez Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen A.Ö. idaresindeki 41 B 5554 plakalı otomobil, Zirve sokak yönüne dönmek için manevra yaptı. Bu sırada otomobilin sağından gelen ve aynı sokağa dönmek isteyen M.A. idaresindeki 09 AP 1332 plakalı motosiklet, daralan yolda kaldırım ile otomobilin arasına sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden kurtarılan M.A., kaldırıma yatırılarak ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.A., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
KOCAELİ Otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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