Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

11.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:33
Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

KAYSERİ'de otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. A.E yönetimindeki 06 KMG 17 plakalı otomobil, stadyum kavşağında, işçileri taşıyan 38 P 1763 plakalı servis minibüsü ilçe çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Burcu Biricik Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil ile işçileri taşıyan minibüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 22:33:31. #1.15#
title