Otomobil ile iş yeri kapısına çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce otomobile ardından iş yerinin giriş kapısına çarptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce otomobile ardından iş yerinin giriş kapısına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 34 LY 7297 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, önce Ş.N.'nin kullandığı 46 E 6404 plakalı otomobile ardından oto galerinin giriş kapısına çarptı. Kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA