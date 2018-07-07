Otomobil ile İle Biçerdöver Çarpıştı: 6 Yaralı
Aksaray'da otomobil ile biçerdöverin çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobil ile biçerdöverin çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde, Sabri Özlü (44) idaresindeki 33 ELL 94 plakalı otomobil ile Fikret Altuğ (58) yönetimindeki 01 OZ 11 539 plakalı biçerdöver çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Sabri Özlü ile aynı araçta bulunan Nihari (35), Nergiz (22), Abdulkadir (14), Cihan (8) ve Serkan Özlü (3) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.