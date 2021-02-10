Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

10.02.2021 04:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 04:07
Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

ANKARA'da otomobi ile hurda kağıt yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ANKARA'da otomobi ile hurda kağıt yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.20'de Başkent'in Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil A. yönetimindeki 06 KA 3008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Uzay Çağı Caddesi ile Abdulkadir Geylani Caddesi kesişiminde Mahmut U. yönetimindeki 06 M 0060 plakalı hurda kağıt yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik lambasının bulunduğu direğine çarparak durabildi. Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan Suriye uyruklu Rahib U. Sait U. ve Talip U. yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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