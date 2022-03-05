Otomobil ile havaya ateş edip kaçtılar

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi otomobilden tabanca ile rastgele ateş edip, kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden tabanca ile rastgele 5 el ateş edildi. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yapıp, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.