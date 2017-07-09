Otomobil ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 2 Ölü

Gaziantep'te otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü.



Cuma İnce (38) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Gazikent Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı Küsget Kavşağında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.



Kazada, sürücü Cuma İnce (38) olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Mehmet Resul Uz (39) ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaşamını yitiren İnce ve Uz'un cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.