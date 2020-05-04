Otomobil ile hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ile hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
04.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:07

Otomobil ile hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafifi ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil ile hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafifi ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza ilçeye bağlı Pınarcık Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınarcık Köyü'ne seyir eden Hanife A. idaresindeki 67 LB 964 plakalı otomobil, köyden çıkış yapmaya çalışan Hakan D. idaresindeki 67 TV 286 plakalı hafifi ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Hanife A. (61), Ferhat A. ve Döndü A. ile hafifi ticari kamyonette bulunan Çınar D. yaralandı. Yaralılar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağırılan 3 ayrı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, hastanedeki tedavileri devam ediyor. Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, kazanın otomobilin yol kenarındaki insanlara çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Kaza anı saniye saniye kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada otomobil ile hafif ticari kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Otomobil ile hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İHA

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