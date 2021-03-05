Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

05.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:14
Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Düzce'de d-100 Karayolu Üçköprü mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Düzce'de d-100 Karayolu Üçköprü mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza 14: 15 sıralarında D-100 Karayolu Üçköprü Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu'dan Sakarya istikametine giden S. A. idaresindeki Fiat marka 10 AAJ 230 plakalı hafif ticari araç, Can B. idaresindeki Toyota marka 78 BY 115 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında S. A. yaralandı. Yaralı S. A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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