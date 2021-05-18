Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.K yönetimindeki 25 ABJ 607 plakalı otomobil, Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde, M.K idaresindeki 58 NN 394 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 25 ABJ 607 plakalı araçta bulunan M.K. ve G.K, yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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