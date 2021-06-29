Hakkari'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
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Hakkari'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet Hanefi Kütükçüoğlu yönetimindeki 06 BTK 041 plakalı otomobil, İpek Yolu mevkisinde karşı yönden gelen Resul Koç idaresindeki 35 EA 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Devran, Özlem, Çiğdem, Mizgin, Aklime ve Didem Koç ile Beyan Bozkurt yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Hakkari'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
Hakkari'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
Hakkari'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
Hakkari'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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