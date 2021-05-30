Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Gaziantep'te aynı istikamette giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te aynı istikamette giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep Havayolu merinos kavşağı yakınında meydana geldi. Oğuzeli istikametine doğru ilerleyen 27 AGP 596 plakalı Renault marka araç aynı istikamete doğru ilerleyen 27 JF 848 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Emrullah A. ve yanında bulunan İshak A., Yasin A., Ali Rıza A. ile otomobilde bulunan Sürücü Mehmet Ö. ve yanında bulunan Gülsüm Ö. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun

Tünel içinde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Tünel içinde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan kamyonette can pazarı! Halatlarla kurtarıldılar
Şarampole yuvarlanan kamyonette can pazarı! Halatlarla kurtarıldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Adnan Menderes Antony Blinken
Magazin Hadise Demet Evgar Merve Çağıran Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 14:21:13. #1.11#

title